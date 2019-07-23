Saadet Partisi’nden ‘erken evlilik’ ve ‘süresiz nafaka’ açıklaması: 10 gün evli kalıp 20 yıl nafaka alıyorsa adaletsizlik var

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, ‘Erken yaşta evlilik’ ve ‘Süresiz nafaka’ konusunda yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Erken yaşta evlilik mağdurlarının sorunu çözülmeli”

‘Erken yaşta evlilik’le ilgili yaşanan sorunlara değinen Lütfi Yalman, “Zoraki ve rıza dışı genç kızlarla ilgili durumun farklı bir suç kategorisine girdiğini düşünüyorum. Zoraki ve rıza dışı yaşanan eylemler haricindeki erken evlilik mağdurlarının sorunlarının giderilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Erken evlilik yapan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ısrarla dikkat çeken Lütfi Yalman, şöyle konuştu:

“12-13 ve 14 yaşındaki gençler ile ailelerin rızasıyla evlenmiş insanların çocukları olduktan sonra babaları alınıp cezaevine götürülüyor, yıllarca çocuklar babasız, eşler yalnız kalıyorlar. Ortada bir şikayet, bir mağduriyet yoksa çocuk sahibi babalar neden cezaevlerinde kalsınlar? Özellikle bazı bölgelerde 12-13-14 yaşlarında kızlarla rızası olmadan zorla evlenildiği yönünde bilgiler geliyor, biz o durumlara elbette sonuna kadar karşıyız.”

“Süresiz nafakada adaletsizlik var”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, süresiz nafaka sorunu ile ilgili de şunları söyledi:

“Süresiz nafakanın çok yoğun bir şekilde istismar edildiğini düşünüyor ve çok yanlış buluyorum. Kadın kocasından ayrıldıktan sonra ya dini nikahla ya da nikahsız bir şekilde bir başka kişiyle yaşıyor ama öte yandan ise eski eşinden çok uzun süreli nafaka alıyor. 10 gün ya da 6 ay evli kalan kadınlar 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl nafaka alıyorsa bunda bir adaletsizlik var demektir. Nafakayla ilgili İslam dinimizin ortaya koyduğu şartlar bellidir. Süresiz nafaka mağdurlarının da sorunlarının çözümünden yana olduğumuzu söylemek isterim.”