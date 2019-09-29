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Saadet Partisi'nden dikkat çeken çıkış: Türkiye'de bir beka sorunu var

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, partisinin lideri Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı ziyaretleri değerlendirerek, "Bir beka sorunu var, Türkiye kuşatılıyor. Bütün farklı kesimlerle bir araya gelebilecek yegane parti biz kaldık. Biz her partiyle görüşebilir, herkesle kucaklaşabiliriz" dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 22:21
Saadet Partisi'nden dikkat çeken çıkış: Türkiye'de bir beka sorunu var

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "Bugün en öncelikli çözülmesi gereken problemimiz kutuplaşma problemidir. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var." dedi.

Aydın, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığınca düzenlenen Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve insanlığın her zamankinden daha fazla Saadet Partisi iktidarına ihtiyacının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok kritik süreçlerden geçtiğini belirten Aydın, "Suriye, Mısır, Irak, Lübnan'a baktığımız zaman bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacının birlik, beraberlik ve kucaklaşma olduğunu görüyoruz. İnancı, partisi, görüşü, tarafı, yaşam tarzı ne olursa olsun farklı olan bütün kesimlerin bir arada olmasının, bir arada yaşamasının ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Her partiyle görüşebilir, herkesle kucaklaşabiliriz"

Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun parti liderlerini ziyaret ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele bizim meselemiz, bu toprakların meselesi. Toprak ayağımızın altından kayıyor. Endişelerimizi, kaygılarımızı icraat makamındaki insana doğrudan genel başkanımız aktardı. Bugün en öncelikli çözülmesi gereken problemimiz kutuplaşma problemidir. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Eğer bir beka probleminden bahsediliyorsa ki beka sorunu var, Türkiye kuşatılıyor. Böyle bir tehdit varsa, bu tehdidi bertaraf edecek olan en önemli unsur Türkiye'nin kucaklaşmasıdır. Bunu başarabilecek yegane parti Saadet Partisi'dir. Çünkü bütün farklı kesimlerle bir araya gelebilecek yegane parti biz kaldık. Biz her partiyle görüşebilir, herkesle kucaklaşabiliriz."

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 22:21
  1. Gümüşhane
  2. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın
  3. Saadet Partisi

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  • KastamonuKastamonu3 dk önce
    Bunlar her .....uyar doğru söylüyor su gibi kaba göre..Allah sizi islah etsin
  • MücahitMücahit5 dk önce
    Safınızı seçtiniz zatenYazık
  • VatandaşVatandaş6 dk önce
    Gidin HDP ile birleşin.

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