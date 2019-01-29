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Saadet Partisi’nden Akit’e ziyaret

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

29 Ocak 2019 Salı 12:52
Saadet Partisi’nden Akit’e ziyaret

 Haber Merkezi 

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkezi dün önemli konuklara ev sahipliği yaptı.

Saadet Partisi’nin genç simalarından Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve beraberindeki heyet Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, güncel meseleler ele alındı ve birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrasında, Karahasanoğlu’na hoş bir tablo hediye eden Karaduman, nezih ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Karahasanoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karaduman’a siyasi hayatında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:52
  1. Akit Medya Grubu
  2. Küçükçekmece
  3. Saadet Partisi
  4. Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman
  5. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
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