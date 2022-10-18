Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu kararı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Olağan Büyük Kongre ile ilgili kararını duyurdu. Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olacağı açıklandı.
Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de gerçekleştirilecek Büyük Kongresi öncesi partinin Yüksek İstişare Kurulu, yaptığı toplantılar sonucunda ittifakla alınan kararı kamuoyuna duyurdu. Mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olacağı açıklandı.
Karamollaoğlu yeniden aday gösterildi
Kongre ile ilgili yapılan toplantılar neticesinde alınan kararı kamuoyuyla paylaşan Yüksek İstişare Kurulu açıklamasında, “Yüksek İstişare Kurulumuzun üst üste yaptığı toplantılar neticesinde 8.Olağan Büyük Kongremize Temel Karamollaoğlu beyin genel başkan adaylığında gidilmesine ittifakla karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Mete Gündoğan da adaylığını duyurmuştu
Prof Dr. Mete Gündoğan sosyal medya hesabından genel başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu.
Gündoğan, "Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayıyım" ifadelerine yer vermişti.