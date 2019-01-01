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Saadet Partisi'nde dört aday daha belli oldu

Saadet Partisi, Sakarya'daki dört ilçede aday göstereceği isimleri belirledi

01 Ocak 2019 Salı 10:49
Saadet Partisi'nde dört aday daha belli oldu

Saadet Partisi Sakarya İl Başkanlığı aylıkı il divan toplantısı Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda 4 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı. Programda konuşan Abdulkadir Karaduman, “Mahalli seçimlerde en büyük tokadı yiyecekler. Tek çare Saadet Partisi” dedi.

Saadet Partisi Sakarya İl Başkanlığı Aralık ayı il divan toplantısı Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu Gençlik Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda 4 ilçenin belediye başkan adayları İl Başkanı Fahrettin Bay tarafından açıklandı. Akyazı Belediyesi’nde Selman Demirtaş, Kocaali Belediyesi’nde Azem Emanet, Arifiye Belediyesi’nde İsmail Kul ve Söğütlü Belediyesi’nde Özdemir Özcan Saadet Partisi’nin adayları oldu.

"Adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya İl Başkanı Fahrettin Bay, belediye başkan adaylarını açılamaya devam edeceklerini söyledi. Fahrettin Bay, “Geçmişte olduğu gibi bu seçimde de iddialıyız. Ülkemiz kötü yönetilmektedir. Bu kötü gidişe ancak biz dur diyebiliriz. Yüce milletimiz de dört gözle bizim iktidar olmamızı bekliyor ve çarenin bizde olduğunu biliyorlar. Biz de bu düşünce ile yola çıktık ve Allah’ın izniyle 31 Mart seçiminde büyük başarılar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Millî Gazete

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 10:49
  1. Konya
  2. Saadet Partisi
  3. Saadet Partisi Sakarya belediye başkan adayları kim? Akyazı Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019
  4. Saadet Partisi Sakarya

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