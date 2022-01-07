Saadet Partisi sınıfta kaldı! Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Karamollaoğlu'nu kurtarmaya çalıştı ama...

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Habertürk yazarı aynı zamanda Ahmet Hakan’ın yengesi Kübra Par, Kur’an kursları için ‘ortaçağ zihniyeti’ ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sessiz kaldığı için muhafazakar kesimin tepkisini çeken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kurtarmaya çalıştı.

Kur'an kurslarını hedef aldı: Ortaçağ zihniyeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmenden oy toplamak uğruna yaptığı ‘helalleşme’ çıkışının ardından partiden yapılan açıklamalar çağrının samimiyetsizliğini gözler önüne seriyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirerek, verilen din eğitimini ‘orta çağ zihniyeti’ olarak tanımladı. CHP’nin Müslümanlarla kavgasının bitmediğini yansıtan Özel’in skandal sözlerine vatandaşlardan çığ gibi tepki yağdı.

Karamollaoğlu sessiz kaldı

Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yolundan gittiğini iddia ederek mütedeyyin kesimin oylarına talip olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise CHP'li Özel'in açıklamalarına sessis kalmayı tercih etti. Müslümanlara kan kusturan ittifak ortağı CHP'nin tepkisini almamak için savunduğunu iddia ettiği Müslümanların değerlerine saldırıyı görmezden gelen Karamollaoğlu'nu kurtarmak ise Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par'a düştü.

Kübra Par, Saadet Partisi liderini kurtarmaya çalıştı

Akit'in, ittifakı bozma korkusuyla Karamollaoğlu'nun yapması gerekeni yaptığı için Kübra Par'ın Özel'e yönelik eleştirilerini "Temel Bey koltuğu Kübra Par'a bıraksın" haberine yönelik açıklamada bulunan Par, Saadet Partisi liderinin koronavirüsten dolayı açıklama yapamadığını ileri sürerek savunmaya çalıştı.

Par, Habertürk'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Akit’in Özgür Özel’i eleştirmedi diye kendisine yüklenmesini de doğru bulmadım zira Temel Bey böyle konularda sözünü esirgeyecek biri değil. Fakat Covid’e yakalandı. Hasta yatağından doğrulup Özgür Özel’e çıkışmasını beklemek hakkaniyetli olmaz.

6 gün boyunca tepkisiz kaldı

Oysa Kübra Par, önemli bir detayı gözden kaçırdı ya da kaçırmak istedi...

CHP'li Özgür Özel, TBMM'deki Kur'an kurslarını eleştirdiği konuşmasını 29 Aralık'ta gerçekleştirirken, Karamollaoğlu ise 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yani Par, Özel'in konuşmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen tepki göstermeyen Karamollaoğlu'nu koronavirüse yakalandığı için açıklama yapamadığını ileri sürerek, Saadet Partisi'nin mütedeyyin kesimin gözünde düşen cakasını kurtarmaya çalıştı.

CHP'li Özgür Özel kendisini savundu

Öte yandan Kübra Par yazısında, İslam'a yönelik çirkin ifadelerinden dolayı tepki toplayan ve kendisiyle telefon görüşmesi yaptığını belirttiği CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına da yer verdi.

İslam'a kinleri bir türlü bitmek bilmeyen Özel kendisini, 28 Şubat'ta başörtülülerle protestolara katıldığını belirterek savundu. Din eğitiminin verildiği Kur'an kurslarında eğitim görenleri de hedef alarak hakaret eden CHP'li Özgür Özel, "Meclis’te birlikte çalıştığımız AK Parti milletvekilleri de benim inanç özgürlüğü konusundaki hassasiyetimi bilirler." ifadelerini kullanarak pisliğini temizlemeye çalıştı.

İşte Kübra Par'ın o yazısı:

Dün Akit’ten Muharrem Coşkun, “Sizi Akit Gazetesi’nden okuyorum” diye esprili bir mesaj göndermiş.

Bir baktım benim Özgür Özel hakkında yazdığım yazıyı olduğu gibi gazeteye basmışlar. Başlığa da “Temel Bey koltuğu Kübra Par’a bıraksın” yazmışlar.

Arada Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme söyleminin kazanımlarını övsem de CHP’nin eski hatalarına dönme ihtimalinin kalmadığını düşünme ‘yanlışına’ düşsem de Özgür Özel’i eleştirebilmişim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise ittifakı bozma korkusuyla bu kadarını bile yapamamış. O yüzden koltuğu bana bırakmalıymış!

Haliyle çok güldüm bu habere… Akit ekibinin kafası hakikaten bir değişik çalışıyor.

Siyasete atılmak gibi bir düşüncem yok. Saadet Partisi ile bir fikri yakınlığım da yok. Fakat beyefendi duruşu ve akil açıklamaları nedeniyle Temel Bey’i severim.

Akit’in Özgür Özel’i eleştirmedi diye kendisine yüklenmesini de doğru bulmadım zira Temel Bey böyle konularda sözünü esirgeyecek biri değil. Fakat Covid’e yakalandı. Hasta yatağından doğrulup Özgür Özel’e çıkışmasını beklemek hakkaniyetli olmaz.

Bu arada dün Özgür Bey’le telefonda konuştuk. Yazıma alınmamış. “Ben sürekli birilerini eleştiriyorum, benim de eleştiriye tahammüllü olmam lazım” diyerek başladı söze.

“28 Şubat sürecinde derse alınmayan başörtülü arkadaşlarımızla birlikte protestolara katılmış biri olarak din düşmanı gibi gösterilmem çok ağırıma gitti. Kuran-ı Kerim’e hakaret etmedim. Okul öncesi zorunlu eğitimin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değil, Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilmesi gerektiğini söyledim.

4-6 yaş okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin Milli Eğitim Şûrası kararı alındı. Buna karşılık Bu konuda hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığı yerine Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. Eğitimin dini kurumların elinde olması Orta Çağ'da vardı; bunu kastettim.

Meclis’te birlikte çalıştığımız AK Parti milletvekilleri de benim inanç özgürlüğü konusundaki hassasiyetimi bilirler” dedi.

Ben de dindar kesim için çocuklara küçük yaşta Kuran eğitimi verilmesinin önemli olduğunu, bu sosyolojik gerçekliğin ıskalanmaması gerektiğini anlattım.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili tartışmayı noktalayacak bir açıklama yapmış. "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, çocuklarımıza, isteyen anne babaların, ailelerin çocuklarına Kuran'ı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset din, inanç alanına asla girmemeli. Kimlik alanına asla girmemeli. Yaşam tarzı alanına asla girmemeli” demiş.

Akit Gazetesi Temel Bey’i eleştirirken Kılıçdaroğlu’nu da övseydi keşke…