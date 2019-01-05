Saadet Partisi Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019?

Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019. Saadet Partisi Çarşamba belediye başkan adayları 2019 kim? Terme Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019, Saadet Partisi Bafra belediye başkan adayı, Saadet Partisi Ladik belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi (SP) Ankara belediye başkan adayları kim olacak? Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

"CHP ve İYİ Parti adaylarını desteklemeyeceğiz"

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Samsun belediye başkan adayları 2019?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? Saadet Partisi Samsun belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) Samsun ilçe belediye başkan adayları şunlar oldu: Saadet Partisi ladik belediye başkan adayı Yalçın Kaya Oğuz, Saadet Partisi Çarmaşba belediye başkan adayı Sebahattin Sancar, Saadet Partisi Bafra belediye başkan adayı Mustafa Harman, Saadet Partisi Terme belediye başkan adayı Ali Yüksel, Saadet Partisi Salıpazarı belediye başkan adayı Ali Turhan oldu.

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika