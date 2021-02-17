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Siyaset Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
Siyaset

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyaset gündemini uzun süre meşgul eden üçüncü ittifak meselesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:24:00 -
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üçüncü bir ittifak ihtimaline dair konuşan Karamollaoğlu, “Bu olasılık her zaman var. Ben daha temel sorunların üzerinde durmayı, kutuplaşmayı son buldurmanın üzerinde durmamız gerek. Bir kutuplaşma, bir ittifak bunu kırmamalı. Birbirine taban tabana zıt fikirlere sahip olan insanlar bile meseleleri müzakere edebilmeliler, benim için önemli.” diye konuştu.

Kaç milletvekili çıkarırız?

Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “İttifaklar, en fazla milletvekillini çıkaracak tarzda oluşturulur. İttifak yaptığınız zaman aynı oranda oy olacağınızda kaç milletvekili çıkaracaksınız, yapmazsanız kaç milletvekili çıkaracaksınız buna bakılır. Herkes bunlar üzerinde yorum yapabilir. Bu yorumların bile bizi sağduyu ile meseleye yaklaştırması gerektiğinin kanaatindeyim. Bu zihniyeti oluşturabilirsek bütün meselelerin üzerinde geliriz.”

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Yorumlar

Ömer

Saadet ve halk tv. Herşeyin özeti zaten, haberi okumaya gerek bile yok
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Vatandaş

Millet ittifakından ne çıkardıysan o ben olsam akp+mhp+bbp gerisi kalsın almam
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