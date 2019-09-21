Saadet Partisi kongresi ne zaman? Temel Karamollaoğlu yeniden aday mı?
Saadet Partisi’nin kongresi ne zaman? sorusu Saadet Partili seçmenler tarafından sorgulanmakta. Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Temel Karamollaoğlu yeniden adaymı?21 Eylül 2019 Cumartesi 16:27
Saadet Partisi’nin kongresi ne zaman? sorusu Saadet Partili seçmenler tarafından sorgulanmakta. Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Temel Karamollaoğlu yeniden aday mı?
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin 3 Kasım Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği açıklandı. Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yeniden aday olması bekleniyor. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin 6.Olağan Kongresinde 891 delegenin 871’inin oyunu alarak Saadet Partisinin Genel Başkanı olmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanları Merhum Necmettin Erbakan, Recai Kutan, Mustafa Kamalak ve Temel Karamollaoğlu oldu.
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