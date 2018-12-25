Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayları 2019

Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Saadet Partisi İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı 2019. Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayları kim? Aliağa Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019, Saadet Partisi Çeşme belediye başkan adayı, Saadet Partisi Bornova belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi (SP) İzmir belediye başkan adayları kim olacak? Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

Saadet Partisi her ilde aday çıkartacak

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? SP belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı henüz açıklanmadı. SP İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz aday isimlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Saadet Partisi Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Özkafa oldu.

Mustafa Özkafa kimdirnerelidir?

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu.

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili