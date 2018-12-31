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Saadet Partisi İzmir adaylarını açıkladı

Saadet Partisi, İzmir'in iki ilçesinde adaylarını belirledi. Partinin, Kemalpaşa belediye başkan adayı Mehmet Ali Özüdoğru olurken, Karşıyaka adayı ise Avukat Hatice Değerli olarak açıklandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:19
Saadet Partisi İzmir adaylarını açıkladı

Saadet Partisi’nin Kemalpaşa belediye başkan adayı Mehmet Ali Özüdoğru olurken, Karşıyaka adayı Avukat Hatice Değerli oldu.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, Aralık ayı il divan toplantısını Hakemler Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Divan toplantısına konuşmacı olarak Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın katılırken, Saadet Partisi’nin İzmir’deki iki ilçenin belediye başkan adayları da açıklandı. 31 Mart yerel seçiminde Saadet Partisi Kemalpaşa belediye başkan adayı Mehmet Ali Özüdoğru olurken, Karşıyaka adayı Avukat Hatice Değerli oldu. Ayrıca Mehmet Ali Özüdoğru, 1994-2004 yılları arasında on yıl Kemalpaşa belediye başkanlığı yapmıştı.

“Türkiye'nin değişikliğe ihtiyacı var"

Toplantıda partililere hitap eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, “Ülkemizde bir endişe ve kaygı süreci yaşanıyor. Bir yozlaşma var. Ciddi bir öngörülemezlik var. İş çevreleri yarın ne olacağını kestiremedikleri için yatırım yapamıyorlar. Devletin ayarları bozuldu. İsraf, yolsuzluk, şeffafsızlık, liyakatsizlik, adam kayırma had safhada yaşanıyor. Üniversiteden mezunlar işsizlik diploması almak için mezun oluyor. İşadamları, memurlar, işçiler, esnaf borçlu. Devlet borçlu. Türkiye’nin bir değişikliğe ihtiyacı var” diye konuştu.

“Saadet çilingir görevindedir"

Seçimlerin yeni hikâyelerin başlaması için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Birol Aydın, bu seçimlerin Türkiye’nin cendereden çıkışına vesile olacağını savundu. Temel parametreler açısından Saadet Partisi dışındaki partilerin birbirinin neredeyse aynısı olduğunu söyleyen Aydın, “Saadet Partisi’nin olmadığı bir yönetim Türkiye’yi düze çıkaramaz. Biz çilingiriz. Adresi biz gösteririz. Bedel de öderiz ama kapıyı açarız. Ne vaat ediyoruz. Öncelikle özgürlük. Sonra adalet. Bunlar olmadan hiçbir şey olmaz. Ehliyet, liyakat, doğru yatırım. Türkiye’nin bunlara ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

"Hizmetlerimizi özlediler"

Saadet Partisi Kemalpaşa belediye başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Ali Özüdoğru ise Kemalpaşa’yı tekrar Milli Görüş belediyeciliğine teslim edeceklerini söyleyerek, “Seçim çalışmalarımızda bazı ilkelerimiz, olmazsa olmazlarımız olacak. Şu anda Türkiye’nin en büyük sorunu kutuplaşmadır. İnsanları dışlayan, damgalayan, ötekileştiren bir anlayış hâkim ülkede. Bu anlayışı inşallah ilçemizde ve her yerde kıracağız. Adaylığım duyulmaya başladığından beri Kemalpaşalılar, Milli Görüş belediyeciliğine ve hizmetlerine özlemle baktıklarını ve bizi beklediklerini ifade ettiler. Saadet demek hizmet, şefkat, merhamet demektir. Makamlara secde etmek için değil, makamları Hakk’a secde ettirip halka hizmet için yola çıktık” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Karşıyaka belediye başkan adayı Hatice Değerli ise, “Aranıza katıldığım için mutlu, huzurlu ve gururluyum. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek için çok çalışacağım” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:19
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Saadet Partisi
  4. Mehmet Ali Özüdoğru
  5. Hatice Değerli

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