Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar ne kadar oy aldı? Saadet partisi kime oy verdi?

İstanbul 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir belediye seçiminde tercihini yaptı. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54,03’ünü AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Peki Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ne kadar oy aldı? Saadet partisi kime oy verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için, 10 milyon 570 bin 222 seçmenin bulunduğu İstanbul'da kurulan 31 bin 186 sandığın 30 bin 989'u açıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. İstanbul'da CHP ve AK Parti'nin ardından belediye başkanlığı seçiminde en çok oyu alan üçüncü parti olan Saadet, 31 Mart'taki adayları Necdet Gökçınar ile seçime katılacaklarını açıkladı. Ancak Saadet Partisi seçmenin büyük çoğunluğu 23 Haziran'da oy tercihini değiştirdi. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar, 31 Mart'taki seçimde 103 bin oy alırken 23 Haziran'daki seçimde 47 bin oy aldı. Saadet seçmeninin bir kısmı CHP'nin adayına oy verdiği görüdü.