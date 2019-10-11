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Saadet Partisi ile Ahmet Davutoğlu birleşiyor mu? Temel Karamollaoğlu duyurdu

Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” programı kapsamında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Karamollaoğlu görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

11 Ekim 2019 Cuma 00:45
Saadet Partisi ile Ahmet Davutoğlu birleşiyor mu? Temel Karamollaoğlu duyurdu

Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la başladığı lider ziyaretlerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, bugün ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile sürdürdü.

Görüşmenin ardından konuşan Temel Karamollaoğlu, “Sayın Davutoğlu da bir harekatın başlangıcında, umarım başarılı olurlar. Yeni çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Bizim de kapımız her zaman açık. Umarım bu çalışmalarda zaman zaman bir araya gelerek ülkemizin problemlerinde fikir teatisinde bulunmamız ufkumuzu açacaktır. Fikirlerimizde bağnazlaşırsak problem çözemeyiz” diye konuştu.

"Kapımız her zaman açıktır"

Karamollaoğlu, bir basın mensubunun kendisine yönelttiği 'Hem Ali Babacan için hem de Sayın Davutoğlu için parti kurmalarına gerek yok Saadet Partisi kendi evleridir buyursunlar gelsinler şeklinde bir açıklamada bulunmuştunuz. Bugün resmi düzeyde böyle bir talebinizi oldu mu?" sorusuna espirili bir üslup ile şöyle cevap verdi:

"Hemen cevap vereyim gerek yok demedim. Bizim kapımız her zaman açıktır dedim. Oradaki nüans bilinsin diye söylüyorum bunu. Her halükarda bizim bir araya gelmemiz diyalog içinde bulunmamız önemli."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 00:45
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Saadet Partisi

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