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Siyaset Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 'ortak anayasa' açıklaması
Siyaset

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 'ortak anayasa' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti'den ihraç edilen milletvekili Ümit Özdağ’ın başlattığı “CHP-İYİ Parti-HDP ve SP tarafından anayasa taslağı hazırlandı” tartışmalarıyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:43:00 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 'ortak anayasa' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son zamanlarda gündemi oldukça meşgul eden “CHP-İYİ Parti-HDP ve SP tarafından anayasa taslağı hazırlandı” iddialarına ilişkin "İki buçuk sene önce seçimlere giderken Millet İttifakı’nın temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Ne anayasası?" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu anayasa iddialarına ilişkin de açıklamada bulundu.

'Millet İttifakı ilkeleri belirlendi'

Millet ittifakı'nın 2018'de HDP'yi de dahil ederek yeni bir anayasa üzerinde çalıştığı iddiasını reddeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, anlamıyorum. İki buçuk sene önce seçimlere giderken Millet İttifakı’nın temelini oluşturan esas ilkeler, gizli değil, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Millet İttifakı’nın hangi temellere oturduğunu anlatmak için, anayasa yapmak için değil.

Anayasa tepkisi

CHP ve İYİ Parti ile yakın temaslarda bulunan Karamollaoğlu, "Ben bu tip açıklamaları ülkeye zarar veren, dedikodulara sebep olan, milleti farklı mecralara sürüklemeye çalışan, özellikle iç hesaplaşmayı hedef alan iddialar olduğu için hiçbir zaman üzerinde de durmuyorum. Ne anayasası ya, önce bir ‘babayasayı’ bitirelim. Bizim hukuk sistemimiz darmadağın. Zihniyetimiz düzgün değil. Her tarafımız dökülüyor ülke olarak. Sebep anayasa değil. Emin olun bu anayasanın içinde ülkenin problemlerinin tamamına yakınını çözmek mümkün; iyi niyet varsa, şeffaflık varsa, dürüstlük varsa.” şeklinde konuştu.

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