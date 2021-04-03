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Gündem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
Gündem

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasette gündemi meşgul eden üçüncü bir seçim ittifakına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 12:22:00 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkez binasında yapılan İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısında konuştu.

"İttifakı kurmakta kararlıyız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız. Bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, hayır diyelim. Toplumumuzun her kesimine sesleniyorum. Gelin, milletimizle el ele verelim, geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım." dedi.

 

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