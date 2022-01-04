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Siyaset Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı!
Siyaset

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Karamollaoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 22:28:00 - 2022-01-04 23:04:36
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık durumu iyi

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karantinayı evinde geçirecek

Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.

 

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