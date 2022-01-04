Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Karamollaoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sağlık durumu iyi
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Karantinayı evinde geçirecek
Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.