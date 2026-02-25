  • İSTANBUL
Ekonomi
Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti
Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Karayolları Genel Müdürlüğünce bu yıl akıllı ulaşım sistemleri uygulaması yapılan kesim uzunluğu 80 kilometreye, devlet ve il yollarına tesis edilecek haberleşme altyapısı da 300 kilometreye çıkarılacak. Bu yıl 19 milyar 148 milyon lira harcanacak trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 27 kaza kara noktası iyileştirilecek, 32 milyon 300 bin metrekare yatay ve 141 bin metrekare düşey işaretleme yapılacak, 2 bin 200 kilometre otokorkuluk ile 550 kilometre sarsma bandı inşa edilecek.

Foto - Kara yolları 'akıllı' ve 'güvenli' dönüşüm atağına geçti

Kara yollarında trafik güvenliği çalışmaları aralıksız devam ederken konforlu bir seyahat için çevre dostu ve akıllı ulaşım sistemleri de yaygınlaştırılıyor.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlenen bilgiye göre kurum tarafından yollarda güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

GPS ve kablosuz teknoloji kullanılarak kara yolları üzerinde oluşturulan ağlarla bütünleştirilen akıllı sistemler, sürücüleri buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda önceden bilgilendiriyor, olası trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alma noktasında önemli rol oynuyor. Kritik noktalara kurulan dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarının daha geniş bir alanda kullanılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

KGM'nin yürüttüğü faaliyetler sonucu yollar "akıllanırken" çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Genel Müdürlük tarafından trafik güvenliğine bu yıl 19 milyar 148 milyon 148 bin lira harcama yapılması planlandı.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Geçen yıl 54 kilometre olan akıllı ulaşım sistemleri yapılan kesim uzunluğunun bu yıl sonunda 80 kilometreye, 2027'de 90 kilometreye, 2028'de 100 kilometreye yükseltilmesi öngörülüyor.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Geçen yıl 200 kilometre olan devlet ve il yollarına tesis edilecek haberleşme altyapısının bu yılın sonuna kadar 300 kilometreye çıkarılması bekleniyor. Söz konusu altyapının gelecek yıl 400 kilometre, 2028'de 450 kilometre olması hedefleniyor.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2025'te 32 kaza kara noktasında iyileştirme çalışması gerçekleştirilirken bu yılın sonunda 27 noktada daha gerekli işlemlerin yapılması planlanıyor.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Bu yılın sonuna kadar 32 milyon 300 bin metrekare yatay, 141 bin metrekare düşey işaretlemeyle 2 bin 200 kilometre otokorkuluk yapımı öngörüldü.

Foto - Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantları, sürücülere sesli veya titreşimli ikazda bulunuyor. Bu kapsamda KGM, 300 kilometre olan sarsma bandının 550 kilometreye çıkarılması için çalışma gerçekleştiriyor.

