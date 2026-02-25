Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti

Karayolları Genel Müdürlüğünce bu yıl akıllı ulaşım sistemleri uygulaması yapılan kesim uzunluğu 80 kilometreye, devlet ve il yollarına tesis edilecek haberleşme altyapısı da 300 kilometreye çıkarılacak. Bu yıl 19 milyar 148 milyon lira harcanacak trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 27 kaza kara noktası iyileştirilecek, 32 milyon 300 bin metrekare yatay ve 141 bin metrekare düşey işaretleme yapılacak, 2 bin 200 kilometre otokorkuluk ile 550 kilometre sarsma bandı inşa edilecek.