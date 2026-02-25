  • İSTANBUL
F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: 'Şimşek mi çarptı?' dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar
Gündem

F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçağımızın kaza kırıma uğradığı o elim anlara dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Görev uçuşu esnasında saniyeler içinde alev topuna dönen uçakta kahraman pilotumuz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Polat şehit düştü. Aziz milletimizi yasa boğan kazanın ardından enkaz bölgesinde incelemeler sürerken, otoyoldaki vatandaşların kamerasına yansıyan görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Türk semalarının yılmaz bekçilerinden, kahraman bir vatan evladını daha ebediyete uğurluyoruz. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan gece yarısı sularında görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, saat 00.50 sıralarında Karesi ilçesi Naipli mevkisinde kaza kırıma uğradı. Meydana gelen kahreden kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Polat şehit düştü.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir sayfanın paylaştığı görüntülere göre F-16 kazasında düşme anının en net görüntüsü ortaya çıktı.

Uçak, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Karesi mevkisinde yol kenarına isabet ederken, enkaz parçalarının çevreye dağıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede pilotun şehit olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, saat 00.56’dan itibaren uçakla telsiz irtibatının ve radar izinin kesildiğini, ardından F-16’nın kaza kırıma uğradığının belirlendiğini duyurdu. Bakanlık, şehit olan pilotun Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat olduğunu açıkladı.

F-16 UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Balıkesir'de eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza nedeniyle otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, o anların görüntüleri de yayınlandı.

