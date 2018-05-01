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Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor

Saadet Partisi daha önce açıkladığı gibi bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını açıklayacak. Saadet Partisi'nin aday gösterebilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor.

01 Mayıs 2018 Salı 01:43
Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı adaylarını açıklayacağını daha önceden duyurmuştu. 

Saadet Partisi bugün saat 10:00'da Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi, 1 Mayıs Salı 10:00'da 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim için Cumhurbaşkanı adayını ilan edecektir. Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir.

Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 01:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
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