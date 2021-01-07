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Siyaset Saadet Partisi Cumhur ittifına mı katılacak?
Siyaset

Saadet Partisi Cumhur ittifına mı katılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan, şimdi de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş'ün en üst organı olan Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ‘Saadet Partisi Cumhur ittifına mı katılacak?’ sorsunu da beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 14:21:00 - 2021-01-07 14:22:41
Saadet Partisi Cumhur ittifına mı katılacak?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önümüzdeki genel seçimlerde yeni bir ittifakın ortaya çıkabileceğini öne sürüştü.  Temel Karamollaoğlu ittifaklar konusunda şunları söylemişti: “Millet İttifakı bir koalisyon değil. Bu bir seçim ittifakı. Her partinin kendi programı var. Seçime giderken yüzde 10 barajı engel olduğu için biz böyle bir ittifakın içinde yer aldık. Bir de başkanlık sistemi Türkiye’ye tam uymadı, bunu değiştirmek için ittifakta yer aldık. Seçime giderken bu ittifak sağlandı. Şimdi her partinin kendi programı var. Mahalli seçimlere giderken Cumhur İttifakı şehirleri kendi aralarında paylaştı. Orada başka bir koalisyon gibi bir hava oluştu. Aynı şey Millet İttifakı’nda da oldu. Bazı yerlerde İYİ Parti, bazı yerlerde CHP girmedi. Genel seçimlere giderken elbette belki yeni ittifaklar çıkabilecek. Ama iktidar bu ittifakını devam ettirmekte. Çünkü bu bir ittifak değil sadece, bir koalisyon gibi aynı zamanda. Zaman geldiğinde mutlaka o günkü siyasi şartlara göre ittifaklar yapılacaktır. Mutlaka ortaya çıkacak. Yeni patiler de de mutlaka bir ittifakta yer almak isteyecek. Seçime tek başına girmek istemeleri bana göre çok zayıf bir ihtimal.”

Saadet Partisi Cumhur ittifına mı katılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi’nin en yetkili ismi olan Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi Saadet Partisi Cumhur ittifına mı katılacak? sorusunu da beraberinde getirdi. Ziyarete gündemdeki konuların konuşulduğu öğrenilirirken ittifakın gündeme gelip gelmediği ise bilinmiyor. 

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