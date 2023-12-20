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Gündem Saadet Partisi, CHP ile dirsek temasında
Gündem

Saadet Partisi, CHP ile dirsek temasında

Yeniakit Publisher
2023-12-20 18:50:00 -
Saadet Partisi, CHP ile dirsek temasında

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun selamlarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi heyetini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
Saadet Partisi heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın partilerine geçmesi nedeniyle Genel Başkan Özel'e teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun selamlarını da Özel'e aktardı. Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda bir milletvekilinin vefatın ardından bir parti grubunun düşmesinden en çok iktidar partisinin rahatsız olması gerektiğini belirtti. Özel ise siyasi partilerin söz hakkına saygılı olduklarını, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini söyledi.

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