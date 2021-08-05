Saadet Partisi çağrı yaptı: Olağanüstü toplanalım
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yangınlarla mücadele sürerken Meclisin tatilde olmasının kabul edilemeyeceğini belirterek TBMM'nin olağanüstü toplanması gerektiğini söyledi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yangınlarla mücadele devam ederken Meclisin tatilde olmasının kabul edilemeyeceğini belirterek TBMM'nin olağanüstü toplanması gerektiğini belirtti.
Yangınlarla mücadele sürerken TBMM'nin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Karaduman, "Böyle bir süreçte TBMM'nin tatilde olması asla kabul edilemez. Dolayısıyla Meclis derhal olağanüstü toplanmalıdır." dedi.
Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasının 120 milletvekilinin imzasıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Karaduman, TBMM'nin bütün üyelerine bir mail atarak imza dilekçesine destek istediğini anlattı.