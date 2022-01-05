Saadet Partisi bu hale mi düşecekti? Karamollaoğlu'nun yapamadığını Kübra Par yaptı

Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü köşe yazısında CHP’li Özgür Özel’i eleştirdi.

​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' demişti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamış ve yoğun tepkilere neden olmuştu.

Saadet Partisi, CHP’li Özgür Özel’in adını dahi anamadı

Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yolundan gittiğini iddia eden Temel Karamollaoğlu’nun başkanlığındaki Saadet Partisi’nden ‘utandıran’ nitelikte Özgür Özel açıklaması yapılmıştı. Saadet Partisi’nden Özel’in skandal açıklamasına ilişkin adını dahi anmadan, “Vatandaşlarımızın bugüne dek hiç olmadığı kadar zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştığı bir dönemde; “orta çağ zihniyeti” gibi anlaşılmayan, kullananların dahi o günkü iklimin bugün neye denk düştüğünü bilmeden kullandıkları anlaşılan kavramların ve ne ülkemize ne de insanımıza hiçbir faydası olmayan konuların tartışma meselesi haline getirilmesinin, hiç kimseye faydası yoktur." denilmişti.

Kübra Par CHP’li Özgür Özel ve Temel Karamollaoğlu’na ‘ders’ niteliğinde yazı kaleme aldı

Habertürk yazarı Kübra Par, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu’nu yerin dibine sokacak nitelikte bir köşe yazısı kaleme aldı.

Kübra Par, Habertürk’teki bugünkü yazısında konuya ilişkin şunları söyledi:

“Kuran kurslarına "Çağ dışı" demek

Sevgili Özgür Özel...

Dindar camiada çocukların küçük yaşta Kuran eğitimi almasına büyük değer atfedilir. Hatta çocuğu hafız olsun isteyenler özellikle okul öncesi kuran kurslarını tercih eder ki hem kolay ezber yapsın hem de okul çağı gelmeden dini eğitimini tamamlamış olsun.

Çocuğunu küçük yaşta hafız yapan pek çok aile vardır ki sonrasında okulda da iyi bir eğitim alması için çaba sarf eder. Hatta imam hatibe göndermeyenlerin sayısı da azımsanmayacak orandadır.

Anadolu’da bu bir kültürel alışkanlıktır. Yaz tatillerinde çocuklar Kuran okumayı öğrensin diye camilere gönderilir. Kuran okumayı öğrenen çocuğa alfabeyi söken öğrenci gibi hediyeler alınır.

Hali vakti yerinde olan, büyük şehirlerde yaşayan muhafazakâr üst ve orta sınıfın çocukları da küçük yaşta dini eğitim alır.

Yani çocuğu cahil kalsın, fizik, matematik, bilim okumasın diye değil, inancının gereği bunu gurur duyulacak bir kazanım olarak gördükleri için, büyük bir mutluluk ve şevkle gönderirler Kuran kursuna.

Hatta söz konusu ailenin AK Partili olması da gerekmez. Küçük yaşta hafız olup sonrasında yurt dışında üniversite eğitimi alan ve bugün AK Parti’ye son derece mesafeli duran gençler var.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu eğitimi kurumsallaştırmaya çalışması, çocukların ilahiyat eğitimi almamış bağnaz hocaların elinde yetişmemesi, cemaatlere mahkûm olmaması için esasında doğru bir adımdır.

Bu sosyolojik gerçekliğe son derece yabancı kalarak "Orta Çağ zihniyeti" diye tarif etmeniz, CHP’nin uzun süredir muhafazakâr kesimle arasındaki duvarı yıkma çabasıyla çelişiyor. Eski ezberleri hatırlatıyor.

Elbette okul öncesi din eğitimi zorunlu olamaz. Öylesi bir adıma hep birlikte karşı çıkarız.

Çocuklarımız evrensel standartlarda bilime dayalı eğitim almalıdır.

Fakat demokratik hukuk devletinin gereği olarak ailelerin çocuklarını kendi inanışlarına göre yetiştirme hakkı vardır.

Bir yandan iktidara gelmeniz durumunda kimsenin düşünce ve inanç özgürlüğüne karışmayacağınızı söylerken diğer yandan çocukların Kuran eğitimi almasını "Çağ dışı" diye nitelendirirseniz, muhafazakâr kesim ile aranızda derin bir uçurum açılmasına neden olursunuz. Helalleşme söyleminin bütün kazanımları boşa gider. Eskinin yanlış uygulamalarının geri geleceğini düşünüp kaygılananlar olur.

Kısacası, AK Parti’den uzaklaşan kararsız seçmenin gönlünü kazanmak adına sahici bir kaygınız varsa sözlerinizi gözden geçirmenizde fayda var.”





