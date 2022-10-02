Saadet Partisi, bakın hangi bakanlığı istiyormuş! Seçimi kazandınız da bakanlığınız eksik kaldı
Gazeteci Latif Şimşek ile Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın arasında dikkat çeken ‘bakanlık’ diyaloğu yaşandı.
Gazeteci Latif Şimşek ile Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın arasında dikkat çeken ‘bakanlık’ diyaloğu yaşandı.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Siyaset Bilimci-Hukukçu Av. Gökhan Ağdemir, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve gazeteci Latif Şimşek; tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında Türkiye’deki son gündeme ilişkin konu başlıklarını değerlendirdi.
Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, muhalefet partisi olarak 6-7 ay sonra hükümeti devralacaklarını iddia ederek "Hadi oradan" dedirtti.
Aydın’ın sözlerinin ardından gazeteci Latif Şimşek araya girerek, “Saadet Partisi olarak hangi bakanlığı istersiniz?” sorusunu yöneltti.
Aydın ise, bu soru karşısında “Kendimizi en iyi göstereceğimiz bakanlıkları… Konuşmadık, şüphesiz konuşacağız” sözleriyle yanıt verdi.