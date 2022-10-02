  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Saadet Partisi, bakın hangi bakanlığı istiyormuş! Seçimi kazandınız da bakanlığınız eksik kaldı
Siyaset

Saadet Partisi, bakın hangi bakanlığı istiyormuş! Seçimi kazandınız da bakanlığınız eksik kaldı

Gazeteci Latif Şimşek ile Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın arasında dikkat çeken ‘bakanlık’ diyaloğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 13:52:00 -
Saadet Partisi, bakın hangi bakanlığı istiyormuş! Seçimi kazandınız da bakanlığınız eksik kaldı

Gazeteci Latif Şimşek ile Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın arasında dikkat çeken ‘bakanlık’ diyaloğu yaşandı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Siyaset Bilimci-Hukukçu Av. Gökhan Ağdemir, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve gazeteci Latif Şimşek; tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında Türkiye’deki son gündeme ilişkin konu başlıklarını değerlendirdi.

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, muhalefet partisi olarak 6-7 ay sonra hükümeti devralacaklarını iddia ederek "Hadi oradan" dedirtti.

Aydın’ın sözlerinin ardından gazeteci Latif Şimşek araya girerek, “Saadet Partisi olarak hangi bakanlığı istersiniz?” sorusunu yöneltti.

Aydın ise, bu soru karşısında “Kendimizi en iyi göstereceğimiz bakanlıkları… Konuşmadık, şüphesiz konuşacağız” sözleriyle yanıt verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23