Saadet Partisi Ankara adayını açıkladı
Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'dan Mesut Doğan'ı aday gösterdi.18 Şubat 2019 Pazartesi 16:11
Saadet Partisinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.
Edinilen bilgiye göre, yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Başkanlık Divanı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında bugün toplandı.
Yarın törenle kamuoyuna tanıtılacak
Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.
Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna tanıtacak.
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