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Saadet Partisi adayını arıyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve kendisinin olduğu isimler arasında bir oylama yaptırdı.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:31
Saadet Partisi adayını arıyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili önce 11. CumhurbaşkanıAbdullah Gül ile görüşmüş, ardından salı günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmüştü.

ORTAK ADAY RAFA KALKTI

Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener’in açıklamasının ardından, CHP’li kurmaylar da Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular. Böylelikle ortak aday fikri de rafa kalktı.

SAADET KENDİ ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN HAZIRLANIYOR

Temaslarından sonra Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı.

Aday adayı dört isim şu şekilde:

Abdullah Gül

Abdüllatif Şener

Haşim Kılıç

Temel Karamollaoğlu

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:31
  1. Abdullah Gül
  2. Abdüllatif Şener
  3. Haşim Kılıç
  4. Temel Karamollaoğlu
  5. saadet partisi
  6. cumhurbaşkanı
  7. meral akşener
  8. iyi parti
  9. chp

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  • ..................1 sa önce
    Resmin ortasındakini Memleketi Sivaslılar bile sevmiyor.Gören yüzüne ...... nerdeyse.
Bugünkü Akit

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