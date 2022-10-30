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Yerel Saadet Partilileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı
Yerel

Saadet Partilileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi için Ankara'ya gelen Konya Karatay İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 11:27:00 -
Saadet Partilileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden minibüs, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

Kazada minibüste bulunan Mahmut Gülyavşan, Fatih Karaman, Ahmet Aka, Abdullah Hakan Güre, Latif Işık, Mahmut Kılınç ve Yener Sütçü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5'i taburcu edildi, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor.

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