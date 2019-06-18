Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündemdeki haberleri yorumladı. Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadetinin de konuşulduğu programda, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın tepki çeken mesajı da masaya yatırıldı.

Mursi’nin vefatını AK Parti’ye bağladı

Saadet Partili Karaduman, Muhammed Mursi’nin şehadetini akılalmaz bir şekilde AK Parti’ye bağladı. Karaduman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konuşulacak ve susulacak çok şey var elbette. Ama kim ne derse desin, Muhammed Mursi’yi kuyuya atan Akhenaton değil, kuyudan çıkarması gerekirken R4BİA marşlarıyla kuyusunu kazan kardeşleridir.” ifadelerini kullandı. Karaduman’ın mesajına birçok tepki içerikli cevap verildiği görüldü.

Karaduman’a sert tepki

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Karaduman’ın mesajı hakkında şu ifadeleri kullandı: