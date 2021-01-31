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Siyaset Saadet Partili ismin fabrikası ateşe verildi! "AK Parti ile ittifak" nedeniyle hain saldırı
Siyaset

Saadet Partili ismin fabrikası ateşe verildi! "AK Parti ile ittifak" nedeniyle hain saldırı

İzmir'in Dikili ilçesinde Saadet Partisi Dikili İlçe Başkanı Mustafa İnan'a ait bir fabrika ateşe verildi. Saldırıyı terör örgütü PKK'ya bağlı “HBDH milisleri” üstlendi. Söz konusu olayın, Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Bu olay, Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alanların kimlerle hareket ettiğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 09:40:00 -
Saadet Partili ismin fabrikası ateşe verildi! "AK Parti ile ittifak" nedeniyle hain saldırı

İzmir'in Dikili ilçesinde Saadet Partisi Dikili İlçe Başkanı Mustafa İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında gece 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, İnan'ın sahibi olduğu köfte tesisine de sıçradı.

Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika ve tesisin tamamını saran alavler güçlükle kontrol altına alındı. Yangında fabrika ve tesis kullanılamaz hale geldi.

PKK'ya bağlı HBDH üstlendi

Yangını, PKK'ya bağlı “Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)” adlı oluşum üstlendi.

PKK’ya yakın medya organlarından ANF’de yer alan haberde, HBDH milislerinin fabrikaya “sabotaj eylemi” düzenlediği belirtildi.

HBDH adına yapılan açıklamaya yer verilen haberde, “Bugün iktidara muhalif gibi davranan, onun ekonomik politikalarına eleştiri yönelten Saadet Partisi esasta AKP-MHP faşist blokunun tüm işgalci ve yayılmacı siyasetine destek vermektedir. Bugünün saadetini sürenlerin dünün başta Sivas Katliamı olmak üzere hükümette yer aldığı yıllarda, hapishanelerde süren 96 ölüm orucu direnişçilerine yönelik saldırıları hafızalardadır. Herkes unutsa biz unutmayız ve hesabını sorarız” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırı, Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alanların kimlerle birlikte hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Oyu bir malzeme

Sakin provoke olmasın. Oyu bir secim kartı.. normal bif haberde bu su şekilde olurdu.. yakan belli yakılan belki de orda drvletlulerin gücü nerdeydi. Bunun haber yapılması gerekirken ha işte gördün mü bak senin fabrikanı yakıyorlar sen hala unlarlasın ... çocukça.. bana daha çok 1990 lardaki güneydoğu vd doğuda toroslu şerefsiz o çocuğu smcslarin icraatı gibi geliyor.. Akıt sen nasıl buyurursun af buyur
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emrah demir

Dünyalık malını PKK, ahiretlik sevaplarını da din düşmanları ile ittifak yapan Temel Karamollaoğlu yaktı kül etti. Saadet partili isme yazık oldu, her iki tarafı da kaybetti.
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