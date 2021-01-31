Saadet Partili ismin fabrikası ateşe verildi! "AK Parti ile ittifak" nedeniyle hain saldırı

İzmir'in Dikili ilçesinde Saadet Partisi Dikili İlçe Başkanı Mustafa İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında gece 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, İnan'ın sahibi olduğu köfte tesisine de sıçradı.

Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrika ve tesisin tamamını saran alavler güçlükle kontrol altına alındı. Yangında fabrika ve tesis kullanılamaz hale geldi.

PKK'ya bağlı HBDH üstlendi

Yangını, PKK'ya bağlı “Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)” adlı oluşum üstlendi.

PKK’ya yakın medya organlarından ANF’de yer alan haberde, HBDH milislerinin fabrikaya “sabotaj eylemi” düzenlediği belirtildi.

HBDH adına yapılan açıklamaya yer verilen haberde, “Bugün iktidara muhalif gibi davranan, onun ekonomik politikalarına eleştiri yönelten Saadet Partisi esasta AKP-MHP faşist blokunun tüm işgalci ve yayılmacı siyasetine destek vermektedir. Bugünün saadetini sürenlerin dünün başta Sivas Katliamı olmak üzere hükümette yer aldığı yıllarda, hapishanelerde süren 96 ölüm orucu direnişçilerine yönelik saldırıları hafızalardadır. Herkes unutsa biz unutmayız ve hesabını sorarız” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırı, Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alanların kimlerle birlikte hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.