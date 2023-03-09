Saadet Partili Ekrem Şama’ya açık çağrı: CHP’ye bunu yaptırın, oyum Kılıçdaroğlu’na
Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Partili gençlerin veled-i zina olduğunu ima ederek büyük rezilliğe imza atan Milli Gazete yazarı Ekrem Şama'ya çağrı yaptı.
Saadet Partili Milli Gazete yazarı Ekrem Şama, AK Partili sosyal medya hesaplarının hepsini trol olmakla itham etti. Yetmedi, Saadet Partili isim AK Partili gençlere adeta veled-i zina yakıştırması yaptı. Görenlerin ağzını açık bırakan ifadeler kullanan Şama, gerçek Milli Görüşçülerin yüzlerini kızarttı.
Sosyal medya hesabından Ekrem Şama, "Hayret! Trollerin hakaretçi ve küfürbaz olanlarının yaş ortalamaları, liderlerinin zinayı serbest bıraktığı yıllara denk geliyor!.." diye yazdı.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu rezillik de masaya yatırıldı.
"CHP zinayı suç saymak istiyor mu?" diye soran Karahasanoğlu, şunları söyledi:
AK Parti, zinanın serbest bırakılması konusunda hatalı olduğunu söylüyor zaten. Ama CHP, "Zina serbest olmalı" diyor. AK Parti, "Zina serbest olmalı" derse, CHP de, "Zina yasaklanmalı, Türk örfüne uymaz" derse, benim oyum CHP'den yana.
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