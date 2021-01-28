Saadet Partili Asiltürk Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını anlattı! İstanbul Sözleşmesi için...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü hanesinde ziyaret etmişti.

Oğuzhan Asiltürk, Erdoğan'ın ziyaretine dair bilgiler verdi.

AK Partili yetkililerin İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasıyla ilgili görüşünü bildirdiğini söyleyen Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşünün bu yönde olduğunu belirtti.

Kudüs TV'de konuşan Asiltürk şunları söyledi:

"AK Parti'nin yetkili kişileri bana geldiler ve bu sözleşmenin (İstanbul Sözleşmesi) kesinlikle kalkacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanının da görüşü kalkması yönünde ama parti içinde de buna karşı olanlar var. Bana dediler ki, ‘efendim siz bu konuyu söyleyin ki işimiz kolaylaşsın."