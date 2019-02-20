Saadet her ilde kendi adaylarıyla çıkmayacak

yeniakit.com.tr 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce partiler adaylarını büyük ölçüde belirlerken, sürpriz gelişmeler yaşanabiliyor. Eski AK Partili İdris Naim Şahin’in CHP ve İYİ Parti’nin Ordu adayı olması beklenirken, Şahin Saadet Partisi ile anlaştı. İYİ Parti’nin de destek verdiği Şahin, illet ittifakında yeni bir kriz sebebi olurken, Saadet’in 2-3 sene öncesine kadar eleştirdiği bir ismi aday göstermesi de tepkilere neden oldu. Saadet Partisi tabanının Naim Şahin’in aday gösterilmesini eleştirmesinin yanı sıra, usta gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu da konuya dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

Saadet Partisi’nin kendi çizgisinden olmayan isimleri aday göstermesi, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

İki gün öncesine kadar İYİ Parti için çırpınan Şahin ne kadar Saadetlidir?

“İdris Naim Şahin ne kadar Saadet Partilidir?” diye soran Karahasanoğlu, “İki gün öncesine kadar İYİ Parti’den aday olmak için çırpınan İdris Naim Şahin, iki sene öncesine kadar AK Parti kadroları içinde bakanlık koltuğuna kadar çıkmış olan İdris Naim Şahin ne kadar Saadet Partilidir? Bunu tartışalım.” dedi.

Ömer Faruk Ünsal ne kadar Saadet Partilidir?

Karahasanoğlu, “Şanlıurfa’da AK Parti’den milletvekilliği yapmış Ömer Faruk Ünsal ne kadar Saadet Partilidir? Evet eski tarihlerde Milli Görüşçüydü. Sonra ‘Milli Görüş’ten ayrıldım’ dedi. Saadet’ten ayrılmış adam AK Parti’ye girmiş, AK Parti’den milletvekilliği yapmış, şu veya bu sebepten AK Parti’den ayrılmış. Ondan sonra geliyor, Saadet Partisi’nden aday oluyor.” tespitinde bulundu.

“Bu isimler kendi adaylarınız değil”

Ali İhsan Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saadet Partisi de diyor ki, biz tüm Türkiye’de, 81 vilayette kendi adaylarımızla çıkıyoruz. ‘Bu isimler kendi adaylarınız değil’ eleştirisini getirebiliriz.”