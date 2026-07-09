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Uykusuzluk takla attırdı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

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IHA Giriş Tarihi:

Uykusuzluk takla attırdı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Batman’dan Antalya’ya tatile giden 5 kişilik aile, sürücünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

#1
Foto - Uykusuzluk takla attırdı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Halid Bin Velid Bulvarı'nda meydana geldi.

#2
Foto - Uykusuzluk takla attırdı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Batman'dan Antalya'ya tatile gitmekte olan ailenin bulunduğu 72 AK 320 plakalı SUV araç, sürücü İ.B'nin direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle takla attı.

#3
Foto - Uykusuzluk takla attırdı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

#4
Foto - Uykusuzluk takla attırdı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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