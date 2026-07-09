Kocasını 15 parçaya ayırmıştı! 'Zorlanmadın mı?' sorusuna cevabı buz kestirdi

28 Ocak’ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'taki 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede Ali Fuat Uzunoğlu, iddiaya göre eşi Adalet Uzunoğlu tarafından öldürüldü. Adalet Uzunoğlu, nacakla parçalara ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp kutuları ile konteynerlere attı. 30 Ocak’ta saat 21.30 sıralarında polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin 2 gün önce çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini bir daha da geri gelmediğini söyleyip, kayıp ihbarında bulundu. Uzunoğlu'nu arama çalışması başlatan ekipler, incelemede bulunmak ve Adalet Uzunoğlu’ndan bilgi almak için eve gittiklerinde, Ali Fuat Uzunoğlu'nun cep telefonu, cüzdanı ve kimliğini buldu. Ekipler, evin çeşitli yerlerinde de kan izine rastladı.

DOKU PARÇALARI DA BULUNDU

Adalet Uzunoğlu, polis memurlarının sorularına çelişkili yanıtlar da verince Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi. Adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çifte ait olan ve ilk 2 katının boş olduğu öğrenilen 3 katlı binanın en üst katında inceleme yapıldı. Pis ve bakımsız olduğu görülen dairenin girişinde, elektrik prizinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izi tespit edildi. Biyolojik incelemede, evin çeşitli yerlerinde doku parçaları da bulundu.

KAYIP EŞE AİT BİYOLOJİK BULGULARA ULAŞILDI

Biyolojik numuneler ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal incelemede; kan ve doku örneklerinin hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin de Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ DEDİ

Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65), Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda; eşini kendisinin öldürmediğini iddia eden ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Satır ve bıçakla parçalara ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım" dedi.

Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEKLEDİM BEKLEDİM, UYANMADI

Adalet Uzunoğlu'nun, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Uzunoğlu, "Sabah namazından sonra kalktım, evde yoktu. Çöpleri atayım, dedim. Baktım merdivenlerde yatıyor. Salladım, dürttüm. Ölmüş, kütük gibi olmuş. Akşam saatlerine kadar uyanır, diye bekledim. Bekledim bekledim, uyanmadı. Evimizde bir nacak vardı. Onunla 5-10 parçaya böldüm. Yaklaşık 5-6 saat sürdü. Poşetlere koydum. Gece saatlerinde farklı farklı çöpe attım. Parçalamadan önce yere poşet serdim. Ben de üstüme mavi poşet geçirdim. Kanı çekildiği için kan akmadı. Bu şekilde kestim. Sonra yerdeki ve üzerimdeki poşet ile nacağı bahçede su dolu kovada yıkadım. Daha sonra çöpe attım. Elbiselerimi de yıkadım ve duş aldım" diye konuştu.

EVDE KURBANI BEN KESTİĞİM İÇİN ZOR OLMADI

Adalet Uzunoğlu, mahkeme başkanının “Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçalıyorsun" sorusuna, "Çok korktum. Bana çok zulüm ediyordu. 50 seneden fazla zulüm etti. Çünkü benden bilebilirlerdi. Çocuklarım da bana çok kızdı, 'Niye haber vermedin de böyle yaptın’ diye. Benden bilirler, diye korktum” cevabını verdi. Mahkeme başkanının "Nasıl kestin zorlanmadın mı?" sorusuna ise Uzunoğlu, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay kestim, zor olmadı" karşılığı salonu şok etti. Tutuklu sanık, mahkeme heyetinin "Kendi kendine düştü deseydiniz" demesi üzerine ise "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya. Ben burayı çekecekmişim, burayı görecekmişim. Göreceğim varmış bu yaşımda. 40 sene, 50 sene çektim, burayı görecekmişim" cevabını verdi.

Tahliyesini talep eden Adalet Uzunoğlu, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiyorlar, nefes alamıyorum" dedi.

MÜVEKKİLİMİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Adalet Uzunoğlu’nun ardından söz alan avukatı, müvekkilinin Ali Fuat Uzunoğlu’nu öldürmediğini öne sürerek, cesedin veya kemiklerin üzerinde tahripte bulunmak veya bütünlüğünü bozmak, cesedin gömülmesine veya yakılmasına karşı gelmek suçlamasıyla yargılanabileceğini belirtti. Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, Alzheimer ilaçları kullandığını, evinde çöp biriktirdiğini belirtip, gözlem altına alınmasını talep etti.

F.U. ve M.U., olayı annelerinin itirafıyla polis merkezinde öğrendiklerini söyleyip, annelerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Adalet Uzunoğlu’nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için gözetim altına alınması ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.