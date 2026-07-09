Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri
Karpal Tünel Sendromu, el bileğindeki dar kanaldan geçen medyan sinirin sıkışmasıyla oluşan yaygın bir hastalıktır. Özellikle bilgisayar kullanıcıları, el işi yapanlar ve tekrarlayıcı bilek hareketi gerektiren meslek grupları büyük risk altındadır. Erken evrede geceleri artan uyuşukluk ve karıncalanma ile kendini gösteren bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde kalıcı kas erimelerine ve el fonksiyonlarının kaybına yol açabilmektedir.