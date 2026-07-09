  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'un dibinde tarihi bekleyiş: 'Doğalgaz fışkırdı' açıklaması her an gelebilir Pentagon'un 3, NATO’nun 4 katı büyüklüğünde! İşte yapımı süren Ay Yıldız Karargâhı Uykusuzluk takla attırdı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı Ailesinin tatili kabusa döndü! Havuza düşen Seyit Hamza kurtarılamadı Alanya'da gözü dönmüş haydut dehşet saçtı! Suç makinesi 18'lik barbar jandarmanın parmağını kırdı! Makastan makineye geçtiler Asırlık koyun kırkma imecesi Türkiye'den savunmada bir ilk: E-ZPT’ler teslim edildi, ilk emri beklemeye başladılar
Yaşam
13
Yeniakit Publisher
Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

Karpal Tünel Sendromu, el bileğindeki dar kanaldan geçen medyan sinirin sıkışmasıyla oluşan yaygın bir hastalıktır. Özellikle bilgisayar kullanıcıları, el işi yapanlar ve tekrarlayıcı bilek hareketi gerektiren meslek grupları büyük risk altındadır. Erken evrede geceleri artan uyuşukluk ve karıncalanma ile kendini gösteren bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde kalıcı kas erimelerine ve el fonksiyonlarının kaybına yol açabilmektedir.

#1
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

ANATOMİK YAPI VE MEDYAN SİNİR Karpal tünel, el bileğinin tabanında yer alan ve içinden önemli tendonlar ile medyan sinirin geçtiği dar bir kanaldır. Bu tünelin çatısını oluşturan güçlü bağ dokusu, içindeki yapıların korunmasını sağlar. Ancak kanalın esneme payının olmaması, en ufak bir hacim artışında içerideki basıncı hızla yükseltir. Basınç artışından ilk ve en çok etkilenen doku ise hassas yapısıyla medyan sinir olur.

#2
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR? Karpal Tünel Sendromu, medyan sinirin el bileği seviyesinde kronik olarak baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan bir tuzak nöropatisidir. Sinir üzerindeki bu mekanik bası, kan akışının bozulmasına ve sinir liflerinin beslenememesine yol açar. Hastalık genellikle tek bir elde başlar ancak ilerleyen dönemlerde her iki eli de etkileyebilir. Zamanında müdahale edilmediğinde sinir hasarı derinleşerek kalıcı nörolojik kayıplara zemin hazırlar.

#3
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR? Hastalığın en tipik belirtileri başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta görülen uyuşma ve karıncalanmadır. Şikayetler özellikle geceleri ve sabaha karşı belirgin şekilde artarak hastayı uykudan uyandıracak seviyeye ulaşır. Hastalar uyandıklarında ellerini sallayarak veya ovuşturarak geçici bir rahatlama hissettiklerini belirtirler. İlerleyen evrelerde ise parmak uçlarında yanma hissi ve gün boyu süren uyuşukluk yerleşir.

#4
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

GÜÇ KAYBI VE İNCE MOTOR BECERİLER Zamanla medyan sinirin uyardığı kaslarda zayıflama meydana gelir ve elin kavrama gücü azalır. Hastalar ellerindeki nesneleri istem dışı düşürmeye başladıklarını ve kavanoz kapağı açmakta zorlandıklarını ifade ederler. İğne iplikten geçirmek, düğme iliklemek veya yazı yazmak gibi ince motor beceriler ciddi şekilde sekteye uğrar. Başparmağın altındaki etli kısımda gözle görülür bir kas erimesi (tenar atrofi) başlaması, hastalığın ileri aşamaya geçtiğini gösterir.

#5
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

KİMLER RİSK ALTINDA? Sürekli tekrarlayan el ve bilek hareketleri gerektiren meslekler bu sendromun gelişiminde en büyük risk faktörüdür. Bilgisayar başında saatlerce klavye ve fare kullanan ofis çalışanları, montaj hattı işçileri ve müzisyenler risk grubundadır. Titreşimli el aletleri kullanan marangozlar veya inşaat işçilerinde de tünel içi dokularda ödem sık görülür. El bileğini sürekli bükülü veya aşırı gergin pozisyonda tutmak kanal içi basıncı doğrudan artırır.

#6
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

TETİKLEYİCİ SİSTEMİK HASTALIKLAR Karpal Tünel Sendromu sadece mekanik nedenlerle değil, vücudun genelini etkileyen hastalıklar sebebiyle de oluşabilir. Diyabet ve romatoid artrit gibi kronik rahatsızlıklar sinir hassasiyetini ve bağ dokusu kalınlığını artırarak süreci hızlandırır. Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm) ve obezite gibi durumlar da tünel içindeki ödemi tetikleyen unsurlardandır. Bu tür durumlarda öncelikle altta yatan sistemik hastalığın tedavi edilmesi büyük önem taşır.

#7
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

HORMONAL DEĞİŞİMLER VE GEBELİK Kadınlarda bu sendromun görülme sıklığı erkeklere oranla üç ila beş kat daha fazladır. Özellikle gebelik ve menopoz dönemlerinde yaşanan hormonal dalgalanmalar vücutta sıvı tutulumuna yol açar. Hamilelik esnasında el bileğindeki dokuların şişmesi, medyan siniri sıkıştırarak geçici karpal tünel semptomları yaratabilir. Doğum sonrasında vücuttaki ödemin çözülmesiyle birlikte bu şikayetler genellikle kendiliğinden ortadan kalkar.

#8
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

KARPAL TÜNEL SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR? Hastalığın doğru teşhisi için uzman bir hekim tarafından detaylı fizik muayene ve klinik testler uygulanır. Karpal tünel tanısı için altın standart kabul edilen yöntem Elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim çalışmalarıdır. Bu testler sayesinde medyan sinirin elektrik sinyallerini ne kadar hızlı ilettiği ölçülerek sıkışmanın derecesi belirlenir. Gerekli görülen atipik vakalarda tünel içindeki olası kistleri görmek amacıyla ultrason veya MR görüntülemesi de yapılabilir.

#9
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

AMELİYATSIZ BAŞLANGIÇ TEDAVİLERİ Hafif ve orta evredeki vakalarda öncelikle ameliyatsız koruyucu (konservatif) tedavi seçenekleri değerlendirilir. El bileğini nötr pozisyonda tutarak sinir üzerindeki baskıyı azaltan gece atelleri (splint) ilk tercih edilen yöntemdir. Ödemi ve ağrıyı hafifletmek adına doktor kontrolünde nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Hastalara gün içinde el bileğini zorlayacak ağır aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli istirahat etmeleri önerilir.

#10
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

FİZİK TEDAVİ VE ENJEKSİYONLAR Fizik tedavi uygulamaları, tendon ve sinir kaydırma egzersizleri el bileğindeki dolaşımı artırarak kanalı rahatlatır. Ultrason, lazer ve TENS gibi fizik tedavi ajanları inflamasyonu azaltmada oldukça etkilidir. Ameliyatsız çözümlerden bir diğeri ise karpal tünel içine yapılan lokal kortikosteroid enjeksiyonlarıdır. Bu enjeksiyon sinir çevresindeki ödemi hızla çözerek hastaya uzun süreli ve konforlu bir rahatlama sağlar.

#11
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

KARPAL TÜNEL SENDROMU NASIL AMELİYAT EDİLİR? Ameliyatsız tedavilere yanıt vermeyen, kas erimesi başlayan veya şiddetli sinir sıkışması olan hastalarda cerrahi kaçınılmazdır. Karpal tünel ameliyatı, lokal anestezi altında yapılan ve yaklaşık 15-30 dakika süren kısa bir işlemdir. Operasyonun temel amacı, tünelin çatısını oluşturan transvers karpal ligamentin kesilerek medyan sinir üzerindeki baskının tamamen kaldırılmasıdır. Açık veya endoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirilebilen bu cerrahinin başarı oranı ?'ın üzerindedir.

#12
Foto - Elde başlayan sinsi rahatsızlık: İşte karpal tünel sendromunun belirtileri

AMELİYAT SONRA İYİLEŞME SÜRECİ Ameliyattan hemen sonra parmakların hareket ettirilmesine izin verilir ve dikişler genellikle 15 gün içinde alınır. Hastaların el bileğini tam güçle kullanabilmesi ve iş hayatına dönmesi sinir hasarının boyutuna göre 4 ila 6 hafta sürer. Ağır kaldırmaktan ve bileği zorlayıcı ani hareketlerden bu süreçte titizlikle kaçınmak gerekir. Cerrahiden sonra uygulanan hafif egzersizler ve gerekirse fizik tedavi, elin eski gücüne kavuşmasını büyük ölçüde hızlandırır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akabe Medya bu rezaleti nasıl yayınlar? Gezicilerin imamından Yunan ağzı! Cihad diye başladı 'İstanbul işgali' diye bitirdi
Gündem

Akabe Medya bu rezaleti nasıl yayınlar? Gezicilerin imamından Yunan ağzı! Cihad diye başladı 'İstanbul işgali' diye bitirdi

Mustafa İslamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Akabe Medya Youtube kanalı, Gezi vandallarının imamı İhsan Eliaçık ile bir röportaj gerçekleştiri..
Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı
Gündem

Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki cip, motor aksamından çıkan yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi. Yıllardır para biriktirip..
İran iki ülkeyi vurdu!
Dünya

İran iki ülkeyi vurdu!

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Körfez’de gerilim tırmanıyor. Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve İHA saldırılarına uğradıklarını..
Ermeni rakibini saf dışı bıraktı! İsmail Bereket Avrupa üçüncüsü oldu
Spor

Ermeni rakibini saf dışı bıraktı! İsmail Bereket Avrupa üçüncüsü oldu

U20 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli güreşçi İsmail Bereket, bronz madalya maçında Ermeni Vahe Hovhannis..
Kopan ayna ile kadın sürücüye vuran maganda canını zor kurtardı
Gündem

Kopan ayna ile kadın sürücüye vuran maganda canını zor kurtardı

Zonguldak’ta iki sürücü arasında yaşanan kaza sonrası başlayan tartışma kavgaya döndü. Kavgada kırılan dikiz aynasıyla kadın sürücüye saldır..
Yol 40 dakika kilitli kaldı! Trafiği polis değil kobra durdurdu
Dünya

Yol 40 dakika kilitli kaldı! Trafiği polis değil kobra durdurdu

Hindistan’ın Bengaluru kentinde Palace Road’a çıkan kobra, sürücülere zor anlar yaşattı...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23