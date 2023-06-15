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Siyaset Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden yeni karar
Siyaset

Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-06-15 23:08:00 -
Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden yeni karar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurmak için anlaştı.

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı.

Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

3 parti grup kurma konusunda anlaştı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgiye göre, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmeler sonucu üç parti grup kurma kararı aldı.
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Saymaz açıklamasında, ''Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu bir araya geldi bugün. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti.'' ifadelerini kullandı.

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