S200, İstanbul Havalimanı’nda 16 firmanın çözüm ortağı oldu

S2000, İstanbul Havalimanı’nda bu cafe ve restoranları sıcak ve soğuk teşhir dolapları, cafe ve bar ekipmanları, fast food ekipmanları, endüstriyel bulaşık makineleri ve fırınlar gibi ürünlerle donattı.

S2000, restoran, cafe, bistro, börek salonu, döner salonu gibi işletmelerin mutfaklarını projeden başlayarak anahtar teslimine kadar her aşamasında hizmet sunuyor.