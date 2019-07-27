S200, İstanbul Havalimanı’nda 16 firmanın çözüm ortağı oldu
S2000 Mutfak ve Soğutma sistemleri, İstanbul Havalimanında 16 işletmeye ait endüstriyel mutfak projelerini anahtar teslim olarak gerçekleştirdi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:55
S2000, İstanbul Havalimanı’nda bu cafe ve restoranları sıcak ve soğuk teşhir dolapları, cafe ve bar ekipmanları, fast food ekipmanları, endüstriyel bulaşık makineleri ve fırınlar gibi ürünlerle donattı.
S2000, restoran, cafe, bistro, börek salonu, döner salonu gibi işletmelerin mutfaklarını projeden başlayarak anahtar teslimine kadar her aşamasında hizmet sunuyor.
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