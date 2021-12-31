S. Arabistan'dan çok kritik hamle! Türkiye'ye yarayabilir

Taha Dağlı, birkaç gün önce Suudi Arabistan’ın Yemen büyükelçisi Muhammed Al Cabir'in Riyad’da Türkiye’ye karşı çok yakın olan Yemen Islah hareketinin yöneticileriyle görüşmesinin Körfez’de son yıllardaki en dikkat çekici gelişmelerden birisi olduğunu belirterek, "Suudilerin Yemen’deki krizde Islah partisiyle artık görüşüyor olması, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri açısından son derece kıymetli" dedi. Dağlı, haber7.com'daki yazısında, "Islah Partisi odaklı işbirliği, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki buzların hızla erimesini ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesini beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı. İşte o dikkat çekici yazı:

"Suudi Arabistan’ın Yemen büyükelçisi, Riyad’da Yemen Islah hareketinin yöneticileriyle görüştü. Bu görüşme son derece önemli hatta Körfez’de son yıllardaki en dikkat çekici gelişmelerden birisi.

Neden mi?

Yemen’de iç savaş var.

Mart 2015’ten bu yana devam ediyor.

Çözüm yok gibi.

Bu gidişle Yemen üçe bölünebilir.

Peki bu savaş nasıl başlamıştı, bir hatırlayalım.

2014’tün ikinci yarısıydı.

Yemen’de i Abdurabbu Mansur Hadi Cumhurbaşkanıydı.

Başbakanlık ise Müslüman Kardeşler ekolünden gelen Islah hareketindeydi.

Eylül ayında Yemen’deki İran destekli Husi militanları ayaklandı.

İş darbeye kadar gitti.

Hadi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

İktidardaki Islah partisi de devrildi.

Suudi Arabistan’da tahtta Kral Abdülaziz vardı.

Suudiler burunlarının dibindeki Yemen’de İran destekli darbeye engel olamadı.

Belki de İhvan ekolünden gelen Islah Partisinin gidişi, onları memnun bile etmişti.

Ocak ayının sonlarına doğru Suudi Kral Abdülaziz vefat etti.

Yerine tahta Kral Selman geçti.

Mart ayında BAE ile Suudi Arabistan bir ittifak kurup, Yemen’deki Husi militanlarına yönelik operasyon başlattı.

İşte o operasyon bir türlü bitmek bilmedi.

Hala devam ediyor.

Yemen kan gölüne döndü.

BAE-Suudi Arabistan ikilisi Yemen’de Husileri yenemediği gibi zaman içerisinde kendi içlerinde de görüş ayrılıklarına düştü.

Kısacası Yemen iç savaşı çözümsüz bir noktaya geldi.

2020 yılında Husi militanları Suudilere yönelik çok sert saldırılar başlattı.

2021’de bu saldırıları 2 buçuk kat arttırdı.

Yılın son günlerine doğru Suudi Arabistan, Sana havalimanını vurdu. Husilere karşı yoğun misillemeler yaptı.

Husilerin arkasında İran ve Hizbullah var.

Suudi Arabistan burnunun dibindeki bu sıkıntıyı bir türlü çözemedi.

Yemen’e girdi ama Yemen’den çıkamadı.

Birkaç gün önce Suudi Arabistan’ın Yemen büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Yemenli bir heyetle buluştu. Buluşma Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirildi. Yemenli heyet Islah hareketinin yöneticilerinden oluşuyordu.

Suudiler Yemen’deki Islah Partisinin yöneticilerini Riyad’a davet etmiş ve bir toplantı tertip etmişlerdi.

İç savaşta ateşkesi reddeden Husi’lere karşı Suudilerle Islah Partisi ortak mücadele kararını masaya yatırdı.

2014’te iktidarda olan Islah Partisi belki de Müslüman Kardeşler ekolünü temsil ettiğinden Suudi Arabistan tarafından kabul görmemişti. Hatta dolaylı yoldan hedef alındıklarını bile söylemek mümkün.

Ancak gelinen noktada Suudi Arabistan, Islah hareketiyle görüşüyor ve Husi’lere karşı birlikte mücadele etmeyi planlıyor.

Islah hareketinin Türkiye’ye karşı çok ama çok yakın olduğunu biliyoruz.

Suudilerin Yemen’deki krizde Islah partisiyle artık görüşüyor olması, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri açısından son derece kıymetli.

Suudi Arabistan’ın zaruri de olsa İhvan temsilcisi bir partiyle görüşüyor olması Riyad’ın Müslüman Kardeşlere olan bakışını pozitife çevirmesinin önünü açabilir.

Bu durum geliştirilirse ki öyle görünüyor, Islah Partisi odaklı işbirliği, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki buzların hızla erimesini ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesini beraberinde getirecektir."