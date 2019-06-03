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S-400’ün ardından Rusya ile 5 milyar dolarlık yeni hamle

Türk-Rus ilişkilerinde askeri işbirliğini temsil eden S-400 hava savunma sistemlerinin ardından Türkiye, nükleer santralde yatırım maliyeti 5 milyar dolar olarak hesaplanan bin 200 megavatlık ikinci ünite için geri sayıma başladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:01
S-400’ün ardından Rusya ile 5 milyar dolarlık yeni hamle

Rus Rosatom,Mersin-Akkuyu’da inşa edilecek ikinci ünite için lisans alma koşullarını yerine getirdi. Şirkete, bu ay (en geç temmuz ayı başında) ikinci ünitenin lisansının verilmesi hedefleniyor. Temel, yıl sonuna kalmadan atılacak.

Habertürk'ün haberine göre; Rosatom, üçüncü ünitenin lisansı için de ilk adımı attı; hazırlıklara başladı. Üçüncü ünitenin temelinin de gelecek yılın ilk yarısında atılabileceği belirtiliyor.  

Rus Rosatom, Mersin-Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa ediyor. Bin 200 megavatlık ilk ünitenin temel atma işlemleri tamamlandı. Mersin’de inşaat çalışmaları sürerken, Rusya’da da reaktörün parçaları üretiliyor. İlk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümünde, 2023 yılında işletmeye alınması ve elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Santralin öngörülen maliyeti 20 milyar dolar.

Birer yıl arayla devreye girecek

Nükleer santralin diğer ünitelerin de birer yıl arayla işletmeye alınması öngörülüyor. Buna göre, 2024 yılında ikinci, 2025 yılında üçüncü ve 2026 yılında dördüncü ünite devreye girecek.   Devletin kontrol ettiği Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ),üretilen elektriğin ilk 2 ünitede yüzde 70’ini, diğer 2 ünitede yüzde 30’unu 15 yıl boyunca 12.35 dolar/ sentten satın alacak.   

2023 için “hız” gerekiyor

Peki, birinci ünite 2023 yılına yetişir mi? Bugünkü hızla ilk ünitenin, ulusal yönden tarihi ve özel bir anlamı ve yeri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüne yetişmesinin kolay olmayabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Türk yetkililer, Rus muhataplarına, en üst düzeyden orta ve alt kademeye kadar yaptıkları görüşmede, ilk ünitenin 2023 yılına yetişmesi için bastırıyor.

İşte yol haritası  

Rus Rosatam, ilk ünite için sahada inşaat çalışmalarını sürdürürken, ikinci ünite için lisans sürecini de büyük ölçüde tamamladı. Şirkete, bu ay (en geç temmuz ayı başında) ikinci ünitenin inşaatı için lisansın verilmesi hedefleniyor. İkinci ünitenin temeli yıl sonuna kalmadan atılacak.  

Rosatom, üçüncü ünitenin lisansı için de ilk adımı attı ve hazırlıklara başladı. Üçüncü ünitenin temelin gelecek yılın ilk yarısında atılabileceği belirtiliyor. Ardından dördüncü ünite için hazırlıklar başlayacak.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:01
  1. Rosatam
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Mersin-Akkuyu

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