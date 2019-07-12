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S-400'lerin konuşlanacağı Mürted Hava Meydanı nerede?

S-400’ler nereye konuşlanacak sorusu uzun süredir gündemde en çok konuşulan konular arasında. S-400lerin nere yerleştirileceği belli oldu. Aylardır beklenen S-400 teslimatının başladığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı: "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı." açıklamasında bulundu. Peki, Mürted Hava Meydanı nerede? İşte, Mürted Hava meydanı ile ilgili ayrıntılar...

12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
S-400'lerin konuşlanacağı Mürted Hava Meydanı nerede?

S-400’ler nereye konuşlanacak sorusu uzun süredir gündemde en çok konuşulan konular arasında. S-400lerin nere yerleştirileceği belli oldu. Aylardır beklenen S-400 teslimatının başladığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı: "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı." açıklamasında bulundu. Peki, Mürted Hava Meydanı nerede? İşte, Mürted Hava meydanı ile ilgili ayrıntılar...

Mürted Hava Meydanı nerede?

Mürted Hava Üssü (eski adıyla Akıncı Hava Üssü) Ankara'nın 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan, Türk Hava Kuvvetleri'nin bir hava üssüdür. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki bu hava üssünde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı bulunmaktadır. (1. Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı diğer üsler, Eskişehir, Bandırma ve Balıkesir'de bulunan, sırasıyla, 1., 6. ve 9. Ana Jet Üsleri'dir.)

S-400 nedir?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
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