S-400'ler o tatil cennetine mi kuruluyor? Mete Yarar bombayı patlattı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gzt'de yayınlanan Güvenli Bölge programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mete Yarar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yunanistan, İtalya ile bizim Libya ile imzaladığımız anlaşmaya benzer bir anlaşma imzaladı. Mısır tanklarını Libya'ya doğru sürdü.

Akdeniz'deki gelişmeler

Yaklaşık iki sene önce, iki önemli olayın ileride hatırlanacağını söylemiştik. Bunlar; Yunanistan'ın borç içinde olmasına rağmen Fransa'dan fırkateyn kiralaması, Mısır'a gemi verilmesiydi.

Normalde Türkiye'de kriz olsa fırkateyn vermezlerdi ama Yunanistan ve Mısır'a ciddi bir kredi sağladılar. Bu onların Doğu Akdeniz'de hazırlandıklarını gösteriyordu.

Trablus ve Sirte'de gemilerimiz var. Bunlara kimliği belirsiz uçaklar tarafından saldırılsa ne yaparız? Rus uçaklarını boyayıp, Libya'da Sirte'ye gönderdiler.

Fransız petrol şirketi Total, satın aldığı 6 yeni helikopteri BM'nin tanımadığı Hafter'e yasadışı şekilde teslim etti

"Türkiye kendi ekseninde devam etsin"

Türkiye, kendi ekseninde devam etsin. Kimse arasında seçim yapmak zorunda değiliz. Birilerine sırtımızı dayamadan devam edebileceğimizi gördük.

Libya'daki gelişmeler

Vatiyye Üssü çok korunaklı bir yer ama lokasyon gereği Sirte'de bir operasyon için elverişli değil.

S-400'ler meselesi

S-400'lerin nasıl işe yarayacağını ve avantajını sahada göreceğiz. Bodrum'a konuşlandırılacak bir S-400, Akdeniz ve Ege'ye blokaj uygulanmasını sağlayacak.

Türkiye, sıcak bir çatışma alanına girdi. Bunları (S-400'leri) kullanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Uzmanlar nereye yerleştirileceklerini sahada tespit etmişlerdir.