Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri alamayacağını ABD, AB ülkelerinin yanında CHP ve İYİ Parti de söylemişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “S400'ler Beştepe'yi korumak için alınacak. demiş S-400’lerin alınsa bile kullanılamayacağını iddia etmişti.

S-400’lerin testleri yapıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu S-400’lerin alınamayacağını söyleye dursun, hava savunma silahı Türkiye’ye geldi, test bile dildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Sinop'ta test edildiğini doğruladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’lerin test edilmesine ilişkin "Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu kalkıp Amerika'ya soracak değiliz" demişti.

S-400’ler nereye kurulacak?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ün bir yerde sabit olmayacağını ve risk tehdit değerlendirmesi çerçervesinde nerede ihtiyaç varsa oraya konuşlandırılacağını söyledi.