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S-400'ler nereye konuşlandırılacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin yer tespiti ile ilgili yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:32
S-400'ler nereye konuşlandırılacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, memleketinde gazetecilerle birlikte düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamasında Kahramanmaraş’ın hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir konumda yer aldığını anımsattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü söyleyen Ünal, “Her hangi bir şekilde bir yer tespit edilmiş değil. Ama daha önce Patriot'ların buraya konumlanmış olması, hava savunma sisteminde Kahramanmaraş’ın da önemli bir nokta olduğunun işareti. Ama Savunma Bakanlığı nasıl bir koordinat oluşturacak, henüz bununla ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Pazartesi günü Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile beraberdik İstanbul’da kendisine sorduğumda, ‘Çalışmalarımız devam ediyor’ dedi" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:32
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  2. İstanbul
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