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Gündem S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Gündem

S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor

S-400'lerin atış testi için Sinop'a hareket etmesi sonrası sosyal medyada Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi isimlerin o dönemde yapmış olduğu açıklamalar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:06:00 -

S-400'lerin 12 Temmuz'da sevkiyata başlamasıyla ekranlara geçen ve S-400'ler hakkında muhalif açıklamalar yapan Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi isimlerin o dönemde yapmış olduğu açıklamalar, S-400'lerin atış testi için Sinop'a hareket etmesinin ardından yeniden hatırlandı.

10 adet Banshee Hedef Uçağı

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak.

İcra edilecek test faaliyetleri ile S-400’ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400’lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Yorumlar

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çakallar
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gurbetci Abdullah

SAYNI TAVANIN BALIKLARI...
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