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Dünya

S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı

Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kritik bir S-400 açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 04:36:00 - 2020-08-11 04:37:51
S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı

Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye karşı saldırgan bir tutum sergileyen Yunanistan'a gözdağı veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, S-400'ler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bulut, "Ege bir Türk denizidir, Akdeniz de bir Türk Denizidir. Peki S-400'ler aktif mi? Cevap çok açık; gelip denemeniz lazım! Bekliyoruz. Biz buradayız." dedi.

 

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