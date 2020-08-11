S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı
Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kritik bir S-400 açıklaması geldi.
Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye karşı saldırgan bir tutum sergileyen Yunanistan'a gözdağı veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, S-400'ler hakkında açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bulut, "Ege bir Türk denizidir, Akdeniz de bir Türk Denizidir. Peki S-400'ler aktif mi? Cevap çok açık; gelip denemeniz lazım! Bekliyoruz. Biz buradayız." dedi.