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S-400 teslimatında 2.gün! Rus uçağı Mürted’e indi

Rusya'dan alınan S-400 teslimatının 2. gününde sistemin parçalarını taşıyan 4.Rus uçağı Mürted'e indi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
S-400 teslimatında 2.gün! Rus uçağı Mürted’e indi

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye taşınması devam ediyor. Teslimatın 2. gününde S-400 sisteminin parçalarını taşıyan 4.Rus uçağı Mürted'e indi.

Dün başlayan S-400 teslimat süreci bugün de devam etti. Sistemin parçalarını taşıyan "İlyushin" modeli kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi.

4 ayrı parçadan oluşuyor

Rusya'daki askeri üsten kalkan uçağı karşılamak üzere Mürted'e çok sayıda askeri personel geldi. Parçalar, ağır tonajlı askeri TIR'lara yüklenerek güvenlikli hangarlara yerleştirilecek.

S-400 sistemi "uzun menzilli radar tespit sistemi", "komuta kontrol ünitesi", "füze rampası" ve "angajman radarı" olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füzeler dışındaki bu parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilerek S-400 platformu haline getirilecek.

3 uçak gelmişti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denilmişti.

Bu doğrultuda dün "uzun menzilli radar tespit sistemleri"ni taşıyan iki adet 2 Antanov 124 ve bir İlyushin model kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne inmişti.

Füzeler denizden

Türkiye’nin aldığı 120 füze ise deniz yoluyla getirilecek.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. S-400
  4. uzun menzilli radar tespit sistemi
  5. komuta kontrol ünitesi
  6. füze rampası
  7. angajman radarı
  8. TIR
  9. Türkiye
  10. Mürted Hava Üssü
  11. füze

YORUM YAZ

  • AliAli24 dk önce
    Vatanımıza milletimizehayırlı olsun.insallahlüzum etmez ,edersede kafalarınakafalarına indiririz SAGOLASIN CUMHUR BAŞKANINIMIZ Allah seni ve senin çizgindeolanları başımızdan ayırmasın AMIN...

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