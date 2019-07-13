S-400 teslimatında 2.gün! Rus uçağı Mürted’e indi

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye taşınması devam ediyor. Teslimatın 2. gününde S-400 sisteminin parçalarını taşıyan 4.Rus uçağı Mürted'e indi.

Dün başlayan S-400 teslimat süreci bugün de devam etti. Sistemin parçalarını taşıyan "İlyushin" modeli kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi.

4 ayrı parçadan oluşuyor

Rusya'daki askeri üsten kalkan uçağı karşılamak üzere Mürted'e çok sayıda askeri personel geldi. Parçalar, ağır tonajlı askeri TIR'lara yüklenerek güvenlikli hangarlara yerleştirilecek.

S-400 sistemi "uzun menzilli radar tespit sistemi", "komuta kontrol ünitesi", "füze rampası" ve "angajman radarı" olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füzeler dışındaki bu parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilerek S-400 platformu haline getirilecek.

3 uçak gelmişti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denilmişti.

Bu doğrultuda dün "uzun menzilli radar tespit sistemleri"ni taşıyan iki adet 2 Antanov 124 ve bir İlyushin model kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne inmişti.

Füzeler denizden

Türkiye’nin aldığı 120 füze ise deniz yoluyla getirilecek.