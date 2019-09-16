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S-400 sisteminin devreye gireceği tarih açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yaklaşık 2,5 milyar dolar bedel ödenerek satın alınan S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya geldiğini duyurdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:37
S-400 sisteminin devreye gireceği tarih açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yaklaşık 2,5 milyar dolar bedel ödenerek satın alınan S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanmaktadır' denildi.

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan S-400 savunma sisteminin ilk teslimat, 12 Temmuz'da gerçekleşmişti.

Beyaz Saray ise "yaptırım" kelimesini gündemde tutmaya devam ediyor.

Son olarak hafta içinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırım uygulama konusunu değerlendirmeye devam ettiklerini ancak henüz bu konuda alınmış somut bir karar olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise CNN Turk televizyonuna Cumartesi günü yaptığı açıklamada, S-400'lerin kullanılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Patriot sistemleri konusunda ABD ile anlaşma yapmaya da açık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Patriot alımı konusunu Eylül ayı içerisinde görüşeceğini söyledi.

ABD, alımın kesinleşmesi sonrası, karşılık olarak, F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesini kararlaştırmıştı.

Mart 2020 itibarıyla da Türkiye'nin üretim zincirinden çıkarılmasının planlandığı duyuruldu.

S-400 sisteminin teknik özellikleri neler?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Rusya ile varılan anlaşma uyarınca, S-400 füze sistemin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak.

Anlaşmanın toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Sistemin kullanıma hazır hale getirilmesiyle birlikte Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.

 

Kaynak: BBC Türkçe

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 00:37
  1. Ankara
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Rusya
  4. S-400 sisteminin teknik özellikleri
  5. S-400 sistemi
  6. S-400 savunma sistemi
  7. Steven Mnuchin

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