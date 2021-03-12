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Gündem S-400 krizinin çözülmesine ilişkin kritik öneri! ‘Uygun bir zamanda olacak’
Gündem

S-400 krizinin çözülmesine ilişkin kritik öneri! ‘Uygun bir zamanda olacak’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400 krizinin aşılmasına ilişkin 'Girit modeli' önerisini ABD tarafının nasıl karşıladığına ilişkin bir yansıma var mı?" şeklindeki soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 12:11:00 -
S-400 krizinin çözülmesine ilişkin kritik öneri! ‘Uygun bir zamanda olacak’

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikaya dair güncel gelişmeleri Anadolu Ajansı (AA) ve TRT muhabirlerine değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" açıklamasında bulundu.

"ABD ile herhangi bir model üzerinde hiç konuşmadık"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında S-400 gibi meselelerin ele alınması için liderler düzeyindeki görüşmenin mi beklendiği, bunun için öngörülen bir tarih olup olmadığı yönündeki soruya, "Liderler düzeyinde bir görüşme tabii, liderlere bağlı. Onlar adına şu tarihte, bu tarihte olacak diye bir şey söylemem doğru olmaz ama uygun bir zamanda bu görüşmenin gerçekleşeceğini görüyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la, kendisinin de mevkidaşı Antony Blinken'la görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, Blinken'la uzun ve samimi bir görüşme yaptıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "En nihayetinde tüm bu farklı düşündüğümüz konuları oturup samimice masa etrafında sonuç odaklı, çözüm odaklı görüşme konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesini yaptı.

"S-400 krizinin aşılmasına ilişkin 'Girit modeli' önerisini ABD tarafının nasıl karşıladığına ilişkin bir yansıma var mı?" şeklindeki soruya Çavuşoğlu, "Biz herhangi bir modeli Amerikalılarla hiç konuşmadık. Model üzerinde hiç konuşmadık. Sadece S-400, YPG/PKK meselesi, tüm meseleler. Öbür konular... Oturup hepsini konuşalım bir çözüm konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirelim dedik. Telefonda bu tür meseleleri (konuşmak) doğru olmaz." yanıtını verdi.

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