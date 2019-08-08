S-400 gerilimine rağmen kazanan Türkiye

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"ABD, bizim 65 yıldan fazla süredir NATO müttefikimiz ve en nihayetinde mutlaka yaşanan anlaşmazlıklarımıza bir çıkar yol bulacağız"

"Erdoğan ve Trump, G20 Zirvesi'nde, ticaret hacmi hedefimizi 100 milyar dolara çıkardılar. Bu zor bir hedef fakat ulaşılmaz değil. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu hedefi bir görev kabul ettik. Tüm iş dünyasının bu konuda birleşmesini ve bir aksiyon almasını sağladık"

"(ABD'den) Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri de Türk şirketlerinin işini kolaylaştıracaktır. Özellikle otomotiv, tekstil ve hazır giyim alanlarında Çin'in gümrük vergileriyle rekabet gücünü kaybetmesi şirketlerimize alan açıyor"

KAYNAK:AA