S-300'ler bu taktikle vuruldu! Ruslar duyunca şok oldu

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait S-300'lerin konumunu nasıl tespit etti ve nasıl yok etti? SSCB üretimi 100 bin dolarlık Antonov uçakları "insansız" haline getirildi ve S-300'ler tarafından düşürülmesine izin verildi. Konum tespiti sonrası İsrail üretimi kamikaze drone'lar devreye girerek, Rus sistemlerini yok etti.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın tacizleri sonrası 27 Eylül 2020'de işgal altındaki topraklarına girerek, 44 gün içinde Erivan'ı tarihi hezimete uğrattı. İki ülke, Moskova'daki görüşme sonrası ateşkes imzaladı ve Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekildi.

Dağlık Karabağ'daki savaşta en çok dikkat çeken iki konu vardı. Türk yapımı S/İHA'ların başarısı ve Rus sistemlerinin kolaylıkla yok edilmesi.

Middle East Eye'ya (MEE) konuşan Azerbaycanlı yetkili, Rus S-300 hava savunma sistemini nasıl imha ettiklerini anlattı.

Yetkili, Bakü'nün ilk başta gizli ve tespit edilmesi zor olan S-300'leri bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi.

Yetkiliye göre çözüm basitti. Azerbaycan'ın Rus yapımı sistemleri cezbetmek ve tanımlamak için sahte bir uçağa ihtiyacı vardı.

İşte Ermenistan'ın kendi elleriyle yayınladığı video

Azerbaycan, SSCB üretimi 100 bin dolarlık Antonov uçaklarını kullanma kararı aldı ve bunları "insansız" hale getirdi.

Azeri mühendisler daha sonra, bu uçakları düşman sahasına gönderdi. S-300'ler radarlarında bu uçakları görmesiyle kendini otomatik olarak aktif etti ve Azerbaycan'ın yerlerini tespit etmesini sağladı.

En son ise İsrail yapımı "Harop" yani kamikaze İHA'lar devreye girdi ve sistemleri imha etti.

"Rus ordusu, tıpkı Ermeniler gibi, radarda bir tehdit görmedikçe sistemlerini etkinleştirmez" diyen, Türk düşünce kuruluşu EDAM'ın direktörlerinden Can Kasapoğlu, Bakü'nün kullandığı yöntemin ders niteliğine sahip olduğunu kaydetti.